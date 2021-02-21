الانتهاء من ترميم “مسجد العوينة” الأثري بوادي بني خالد

مسقط – الوطن:

انتهت وزارة التراث والسياحة مؤخرا من مشروع ترميم وإعادة بناء مسجد العوينة الأثري الواقع في ولاية وادي بني خالد الذي استغرق ترميمه قرابة عامين.

وأعيد خلال عملية الترميم إحياء المسجد وصياغة مفرداته المعمارية بشكل يتلاءم مع الوضعية الأصلية للمعلم.

تم ترميم الأجزاء المتماسكة وأًعيد بناء الأجزاء المنهارة بالمواد التقليدية وكذلك تم إيجاد المرافق الرئيسية كمدرسة القرآن والمواضئ ودورات المياه، كما تم عمل نسخة مطابقة للأصل من محرابه الأثري الفريد بعد نقل المحراب الأصلي إلى المتحف الوطني بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه- حينما كان وزيرا ليُعرض في المتحف كأيقونة تاريخية أثرية فريدة تدلل على المهارة العالية للفنان العُماني في نقش المحاريب.

يذكر أن مسجد العوينة بولاية وادي بني خالد بني عام 970 هجرية ونقش محرابه بيد النقاش طالب بن مشمل بن عمر المنحي، حسب المعلومات التاريخية التي أشار لها كتاب (وحي المحاريب) للكاتب محمد بن سليمان الحضرمي.

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