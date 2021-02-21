إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا  

أعلنت أسرة مسلسل "الاختيار2" عن إصابة الفنان أحمد مكى بفيروس كورونا، وعزله بمنزله، وتلقى بروتوكول العلاج، وهو ما دفع، مخرج العمل من تأجيل مشاهدة لحين عودته.

"الاختيار 2" بطولة: كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادى الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ورياض الخولى، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

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