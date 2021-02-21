رسالة رومانسية.. عاصي الحلاني يتغزل في زوجته.. شاهد

وجّه الفنان اللبنانى عاصى الحلانى رسالة لزوجته كوليت بولس وذلك عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عاصي برفقة زوجته بإطلالة رومانسية وعلق قائلًا: "يالي سحرك في عيونك اه من سحر العيون ❤️عاصي_الحلاني".

فيما كشف المغني اللبناني عاصي الحلاني، عن أكثر الأشياء التي يحبها في زوجته، مؤكدًا أنها سيدة في المطبخ ورائعة لكن ليس بالدرجة الكافية.

وأضاف "الحلاني" خلال لقائه في برنامجه "اللايف من الدوبلكس" المذاع على قناة on، أن يطلق على زوجته اسما مستعارا يدعي "كولا"، متابعا أنها تقوم بالطبخ كباقي النساء ولكن المشكلة أنها تهتم كثيرا بالدايت لهذا لا تجيد الطبخ بشكل احترافي.

وتابع الفنان اللبناني، أن الشيء الذي من الممكن أن يغضب زوجته هو أنه يرفع صوت التلفاز عندما يشاهده، مشيرا إلى أنهما في النهاية كل منهما يذهب إلى غرفة.

وأكمل الفنان، أنه لا يقوم بالغناء أثناء الاستحمام، مضيفا أن زوجته لم تغضب على هدية أحضرها لها.