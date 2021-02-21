شاهد.. ميرنا نور الدين وإنجي علاء من كواليس مسلسل كوفيد 25

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت ميرنا نور الدين من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني كوفيد 25 بصحبة السينارست إنجي علاء.

وتحرص المؤلفة إنجي علاء على حضور كواليس تصوير مسلسل كوفيد٢٥ مع المخرج أحمد نادر جلال، وظهرت مع المخرج أحمد نادر جلال وهما يتابعان تصوير العمل.

وأكدت إنجي على اقترابها من الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل الذي سيعرض على ١٥ حلقة رمضان ٢٠٢١، وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته، والتي ستتطلب وقتا ومجهودا مضاعفا وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.

المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف واحمد صلاح حسني وايتن عامر وادوارد وايناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وامير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام واسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي