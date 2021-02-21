بـ قُبله رومانسية.. محمد سامي يستعيد ذكرياته مع زوجته

شارك المخرج محمد سامي جمهوره ومتابعيه بصورة نادرة له من دولاب الذكريات في بداياته مع زوجته النجمة مي عمر، وذلك عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر محمد سامي وهو يُقبل زوجته وعلق قائلًا "دى صوره ليا أنا و مى من ١١ سنه ، كنا بنفكر فأحلامنا و مستقبلنا و بنتمنى حاجات كتير ربنا ادانا أكتر منها كمان ، عشان حاجه مهمه بعد كرمه و عطاءه ، عشان بجد بنحب بعض وبنساعد بعض طول الوقت في تحقيق أحلامنا"

وتابع "بيتهيألي اني صعب كنت أنجح فى شغلي من غير دعم و مساندة مى ليا طول الوقت ، الدعم ده حاجات كتير قوى محتاجه مليون بوست عشان تتكتب كلها ، والنهارده أنا و هي بنحتفل بنجاحها اللي تعبت فيه و اشتغلت عشانه كتير و وفقت بصعوبه بين بيتها اللي مخلياه جنه ليا أنا و بناتي و بين أهلها و حياتها و شغلها و في الاخر نجحت نجاح كبير يفرح بيها كل محب و يثير غيرة و حقد الكارهين"

واضاف "مبروك حبيبتي و بنتي و مراتي الغاليه ، و دايما ناجحه و متفوقه ، و تحيه لكل ست ناجحه و عارفه توصل لنجاحها رغم واجبتها تجاه أسرتها"