لاميتا فرنجية تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة .. صور

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها.

وظهرت لاميتا فرنجية، بإطلالة شتوية جذابة، مرتدية توب صوف باللون الازرق وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لاميتا فى الماكياج على الألوان الجذابة التي تبرز جمال أنوثتها، وتركت شعرها الاسود الطويل منسدلا بين كتفيها بتسريحة تبرز عن جمالها.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وبدأت لاميتا مشوارها الفني عام 2004 وحصلت على لقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.

والمعروف أن لاميتا فرنجية متزوجة من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز الذي احتفلت بزفافها عليه في نوفمبر 2014 بباريس، وأنجبت منه طفلها الوحيد جاستن.

وابتعدت لاميتا عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مي عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملًا في مصر.