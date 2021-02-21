عندما أعطى حسن يوسف "بقشيش" لـ عبد الحليم حافظ

وخلال أول حفل له في محافظة الشرقية عقب حرب اليمن، غنى حليم لطفولته وقريته، لأهله وجيرانه، حتى كان اول من يغني لـ بنت الجيران.
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وحضر الحفل عدد كبير من النجوم الذي تبرع عدد منهم حتى وصل إيرادات الحفل إلى حوالي 8 ألاف جنيها، وكان رقم كبير في ذلك الوقت، تم تخصيصه لإقامة عدد من المشاريع بالمحافظة.
وحرص الفنان حسن يوسف على مداعبة العندليب الأسمر وأعطى له قرشين بقشيش على سبيل الدعابة.
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