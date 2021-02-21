عندما أعطى حسن يوسف "بقشيش" لـ عبد الحليم حافظ

كان المطرب الراحل عبد الحليم حافظ يتمتع بقدر كبير من الاحترام والود بين زملائه، ودائما ما حرص على خلال حفلاته على بث روح الدعابة.

وخلال أول حفل له في محافظة الشرقية عقب حرب اليمن، غنى حليم لطفولته وقريته، لأهله وجيرانه، حتى كان اول من يغني لـ بنت الجيران.

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