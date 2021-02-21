عبير صبري: غيرت ملامحي من أجل موسى

وقالت عبير صبرى فى تصريح لـ "دوت الخليج" : "اقدم دور مختلف وهى صعيدية تتعرض لعديد من المصاعب وواجهتنى العديد من التحديات بسبب هذا الدور.
اضافت عبير : كان اول تحدى بالنسبة لى هى اللهجة الصعيدية التى تدربت عليها كثيرا خاصة أن المخرج محمد سلامة يهتم بكل تفصيلة صغيرة وبالتالى كانت من الامور الصعبة خلال التصوير.
واوضحت عبير : اما ثانى المصاعب التى تعرضت لها هى ملامح الشخصية وطلب منى المخرج محمد سلامة ضرورة تغيير ملامحى وبشرتى وهو الامر الذى استدعى مجهود كبير حيث اظهر ببشرة سمراء الى حد ما كذلك شعرى وهو امر عانيت منه ولكنى مستمتعة فى نفس الوقت بهذه التجربة الرائعة.
يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.
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