عبير صبري: مسلسل موسى ملحمة فنية فى دراما رمضان

كشفت الفنانة عبير صبرى بعض تفاصيل عملها الجديد، المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل ويحمل اسم "موسى".

وقالت عبير صبرى فى تصريح لـ "دوت الخليج" : "سعيدة بالمشاركة فى مسلسل "موسى" الذى يشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم على راسمهم محمد رمضان خاصة ان العمل يعد ملحمة فنية حقيقية.

واضافت عبير: العمل ثرى فنيا وفى احداثه واستطاع المؤلف ناصر عبد الرحمن أن يقدم لنا سيناريو مختلف واتصور انه يعد علامة حقيقية فى دراما هذا العام كما اننى سعيدة بالتعامل مع المخرج محمد سلامة الذى اعتبره من المخرجين المميزين.

واوضحت عبير: العمل لا يقتصر على البطل فقط لكن هناك كثير من الشخصيات المؤثرة فى الحدل خاصة ان العمل تدور احداثه فى اطار عدة أزمنة ودرامية مختلفة والرابط بينهم شخصية "موسى" التى يقدمها الفنان محمد رمضان.

يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.