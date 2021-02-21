بعد أسبوعين من العزل.. تعافي الراقصة دينا من فيروس كورونا

حبايبي الجمهور الغالي على قلبي جدا على دعواتكم ليا.

اعلنت الراقصة دينا عن تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ونشرت صورة لها وعلقت قائلة:" الحمد لله دائما و أبدأ بشكر كل اصحابي و

وتابعت دينا :"الحمد لله بعد اسبوعين نتيجة التحليل سلبية، وأنا مازلت ملتزمة بالعلاج والراحة علشان مايحصل اي مضاعفات ، بشكركم كلكم على دعواتكم وحبكم اللي حقيقي فرقوا معايا جدا في فترة العزل".

واضافت دينا: " و بشكر جدا دکتوري الدكتور بيجاد على رعايته ليا طوال فترة مرضي. من فضلكم ،خدوا بالكم على نفسكم وربنا يشفي كل مريض. بحبكم".