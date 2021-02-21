عبير صبري في حوار لـ "دوت الخليج": الغموض سر شخصيتي في "آل هارون" .. غيرت ملامحي من أجل موسى .. وواجهت صعوبة بسبب اللهجة الصعيدية

عبير صبرى لـ "دوت الخليج" :

هذا سر حماسى لفيلم "آل هارون"

شخصيتى فى ال هارون مليئة بالغموض

عرض الأفلام بالسينما في ظل كورونا مش مغامرة

مسلسل موسى ملحمة فنية فى دراما رمضان

حالة من النشاط الفنى تعيشها الفنان عبير صبرى سواء فى السينما او الدراما حيث تشارك فى رمضان هذا العام بمسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان كما تقوم بتصوير فيلم "ال هارون" والذى يشاركها البطولة فيه منذر رياحنة وتسعة عبير لتقديم اعمال مختلفة وادوار تضيف اليها بعد نجاحها الاخير فى مسلسل "خيانة عهد" مع الفنان يسرا رمضان الماضى.

"دوت الخليج" التقت بالفنانة عبير صبرى التى كشفت عديد من التفاصيل عن اعمالها الجديدة وسر تعاونها مع الفنان محمد رمضان.

ال هارون :

كشفت الفنانة عبير صبري، عن سبب مشاركتها فى فيلم "آل هارون" والذى تقوم بتصوير مشاهده حاليًا حيث احتفل فريق العمل ببدء التصوير خلال الأيام قليلة.

وقالت عبير صبرى : ان أول ما جذبنى فى العمل هو التعاون مع المخرج معتز حسام والذى تعاونت معه من قبل فى عدد من الأعمال كمساعد مخرج ولذلك أعلم جيدا امكانياته الفنية وقررت التعاون معه فى هذه التجربة فور حديثه معى عن الفيلم.

وأضافت "عبير": "أرى أنها فرصة جيدة أيضًا بالنسبة له وبالنسبة للعمل ككل خاصة أن المخرج لديه حماس كبير لتقديم عمل جديد ومختلف وهو يستحقها لأنه من المخرجين الذين لديهم رؤية مختلفة ويرغب فى تقديم أعمال ذات مستوى فنى جيد".

وأوضحت "عبير"، أن مضمون الفيلم أيضًا كان عنصر جاذب بالنسبة لى حيث يتضمن توليفة فنية جيدة واتوقع له النجاح عند عرضه فى السينما خاصة أنه مليء بالأكشن والتشويق والإثارة.

ملامح الشخصية :

كما كشفت الفنانة عبير صبرى عن بعض ملامح دورها فى الفيلم الجديد والذى يحمل اسم "آل هارون" حيث تقوم بتصوير دورها في حاليًا، بعد انطلاق أول يوم تصوير منذ أيام.

وقالت "عبير" : لا أرغب فى الحديث عن تفاصيل الشخصية كثيرًا ولكن كل ما يمكن قوله إنها شخصية مليئة بالتفاصيل والأسرار والغموض.

وأعربت "عبير" عن سعادتها بالتعاون مع شركة الإنتاج فى أول تجربة لها فى السينما وتعتبر هذا الأمر نوع من التحفيز والجدية لتقديم أعمال جيدة فى البدايات وأن هذا الأمر لا يقلقها مطلقًا سواء التعامل مع مخرج لأول مرة أو شركة إنتاج أو مؤلف.

وأوضحت "عبير": إن الحكم بالنسبة لها هو العمل الجيد وهو الذى يجذبها بغض النظر عن الأشخاص فى العمل، وأن كان هذا أمر ضرورى أيضًا ولكن ياتى فى المرتبة الثانية.

بينما قالت عبير صبرى إننى أرى أن ما يعرض فى السينما حاليا لا يعد مغامرة على الرغم من الظروف التى تعانى من البلاد فى الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وأضافت عبير صبرى فى تصريح لـ "دوت الخليج" : أرى أن فيلم "آل هارون" يحصل على نصيبه بشكل جيد فى السينما، وكانت هناك تجربة لي منذ فترة قصيرة في السينما، وهو فيلم "زنزانة 7"، مع احمد زاهر ونضال الشافعى وحقق الفيلم ايرادات جيدة فى اطار المسموح به من سعة دور العرض وبالتالى حصل على فرصة جيدة. ومن ناحية اخرى اوضحت عبير صبرى: إن المرحلة الحالية لا تسمح للممثل ان يختار وجهته سواء كان فى السينما او الدراما او المسرح ولكن أرى أنه على الممثل ان يختار من المعروض عليه والمناسب له ولتاريخه الفنى. وأشارت عبير صبرى : عن نفسى أرى أن القاعدة الأساسية أن أختار العمل الجيد والذى يضيف إلى رصيدى الفنى خاصة فى ظل الظروف التى تحكم السوق الفنية وخاصة الشللية التى تسيطر بشكل كبير على الساحة الفنية وأرى أن أكبر داعم للممثل فى ظل هذه الظروف هى الموهبة التى يمتلكها.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.

"آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفنى للمنتج حسنى محمود، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان إيهاب فهمي ومنذر رياحنة، عبير صبرى، أحمد وفيق، ومحمد عز، أحمد عبدالله محمود، أمير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبى والفنان حمدى هيكل وغيرهم من النجوم.

موسى :