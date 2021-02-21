أنغام توجه رسالة لـ نبيلة عبيد: خليتى يومي حلو .. تفاصيل

صحيت من النوم بعد يوم تصوير شاق في البرد على مكالمة من اجمل ست في الدنيا

#نبيله_عبيد

بتسأل عني وعن أمي وأولادي".

أعبربت انغام عن سعادتها بعد تلقيها مكالمة من الفنانة نبيلة عبيد وكتبت من خلال حسابها بموقع تويتر "

واضافت انغام: "مكالمة دافيه وجميله زي قلبها وخلت يومي أحلي كتير ربنا يحفظك ويخليكي لينا يا بلبله نجمة مصر الأولى .. بحبك".