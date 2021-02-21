وصلة رقص.. لورديانا تثير الجدل على السوشيال ميديا.. فيديو

شاركت الراقصة البرازيلية، لورديانا، متابعيها مقطع فيديو جديد لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة وهي ترقص.
وظهرت الراقصة البرازيلية، لورديانا بتوب شيفون باللون الأسود وجيب بنفس اللون ووضعت بعض اللمسات الجمالية البسيطة وأبرزت جمال عينيها بالماسكارا واختارت أحمر شفاه باللون الروز الملائم لها، وتركت شعرها بطريقة انسيابية ناعمة تليق بإطلالتها الساحرة والأنيقة.
من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.
وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.
ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.
وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".
وأشارت إلى أن الأغاني فى مصر مختلفة عن البرازيل لذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.
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