عبير صبري لـ "دوت الخليج" تكشف عن رأيها في محمد رمضان

اعربت الفنانة عبير صبرى عن سعادتها بالتعامل مع الفنان محمد رمضان فى مسلسل "موسى" والذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل.

وقالت عبير فى تصريح لـ "دوت الخليج" : ان التعامل مع محمد رمضان فى مسلسل موسى يغلفه حالة من الاحترام والرقى والتحضر وارى انه من الشخصيات الودودة والدؤوبة جدا والتى تحب عملها ومهنتها ودائما ما يبحث عن الافضل لتقديمه.

واوضحت عبير : ارى انها فرصة حقيقية للمشاركة فى هذا العمل خاصة أن محمد رمضان له جمهور عريض من كافة الفئات الاجتماعية وهو امر يساهم فى نجاح من حوله ايضا.

وما عن الازمات التى يتعرض لها وحالة الجدل التى تثار حوله قالت عبير : عندما اقتربت من محمد رمضان خلال التعامل معه فى مسلسل موسى وجدت شخصية مختلفة تماما عما يتردد حولها وهو امر يدعو للاندهاش لاننى وجدت نفسى امام شخصية راقية وجدعة جدا.

يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.