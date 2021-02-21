إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا

القاهرة- دوت الخليج الأحد,21 شباط (فبراير) 2021 - 18:55
أحمد مكي أصيب بفيروس كورونا، حيث تم الإعلان عن النبأ قبل قليل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتردد أن الفنان المصري خضع للعزل المنزلي ويتلقى حاليًا بروتوكول العلاج.
إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا
ومن المقرر أن يتوقف أحمد مكي عن تصوير مشاهده بالجزء الثاني من مسلسل الاختيار، إلى حين التأكد من شفائه من الفيروس الذي أصيب به تزامنًا مع تصوير مشاهده بالعمل.
ويلعب أحمد مكي دور البطولة في مسلسل "الاختيار 2" مناصفة مع النجم كريم عبد العزيز، حيث يقدم دورًا جديدًا بعيدًا عن الكوميديا تمامًا.
أحمد مكي في "الاختيار 2"
وكان أحمد مكي قد نشر صورة بوستر مسلسل "الاختيار 2" بشعار "رجال الظل"، وعلق عليه قائلاً:" ان شاء الله رمضان 2021"، وظهر مكي مع كريم عبد العزيز بملابس شخصيات عسكرية، وهو ما كشف عن بعض ملامح شخصياتهما في المسلسل والذي تدور قصته من واقع قصص حقيقية لبطولات عسكرية مصرية في محاربة الإرهاب، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من المسلسل من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي والذي عرض في موسم رمضان الماضي.
ويشارك في مسلسل "الاختيار 2" عدد كبير من النجوم بجانب كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأبرزهم الفنان إياد نصار وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد فراج وغيرهم، بجانب قائمة من ضيوف الشرف وأبرزهم خالد النبوي وكريم فهمي ومحمد جمعة وغيرهم، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان وإنتاج شركة "سينرجي".
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