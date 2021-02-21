محمد سامي يرد على منتقدي "لؤلؤ" ويتغزل بزوجته مي عمر : "نجاحها يثير غيرة وحقد الكارهين"

محمد سامي وجه رسالة لزوجته الفنانة مي عمر بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "لؤلؤ" والذي انتهى عرضه في الأيام الماضية، ونال نسبة متابعة كبيرة من قبل الجمهور في العالم العربي.

محمد سامي يحتفل بنجاح زوجته مي عمر بصورة من 11 عام

محمد سامي نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة عمرها 11 عام تجمعه بزوجته الفنانة مي عمر، أكد من خلالها محمد سامي على الرحلة الطويلة مع زوجته من أجل أن يصل كل منهما إلى هذا النجاح الكبير الذي تحقق في أعمالهما بالفترة الأخيرة، حيث أشاد المخرج المصري بدور مي عمر في حياته العملية والشخصية وكيف ساهمت في مساندته في تحقيق أحلامه، فكتب محمد سامي: "دى صورة ليا أنا ومى من ١١ سنة، كنا بنفكر فأحلامنا ومستقبلنا وبنتمنى حاجات كتير ربنا ادانا أكتر منها كمان، عشان حاجه مهمة بعد كرمه وعطاءه، عشان بجد بنحب بعض وبنساعد بعض طول الوقت في تحقيق أحلامنا، بيتهيألي اني صعب كنت أنجح فى شغلي من غير دعم و مساندة مى ليا طول الوقت، الدعم ده حاجات كتير قوى محتاجة مليون بوست عشان تتكتب كلها".

محمد سامي: "مي عمر نجحت نجاح يثير غيرة وحقد الكارهين"

محمد سامي أكد أن زوجته الفنانة مي عمر عانت من أجل أن تصل إلى هذا النجاح الذي حققته، حيث استطاعت التنسيق بين عملها وكذلك رعاية منزلها وأسرتها، وأن نجاحها الذي تحقق سوف يسعد الكثير من محبيها لكنه في الوقت نفسه سوف يثير غيرة وحقد الكارهين لها ولنجاحها، وقدم محمد سامي التهنئة لزوجته على ما حققته فكتب: "والنهاردة أنا وهي بنحتفل بنجاحها اللي تعبت فيه واشتغلت عشانه كتير ووفقت بصعوبة بين بيتها اللي مخلياه جنة ليا أنا وبناتي وبين أهلها وحياتها وشغلها وفي الآخر نجحت نجاح كبير يفرح بيها كل محب ويثير غيرة وحقد الكارهين، مبروك حبيبتي وبنتي ومراتي الغالية، ودايما ناجحة ومتفوقة، وتحية لكل ست ناجحة وعارفة توصل لنجاحها رغم واجباتها تجاه أسرتها".

مي عمر ومسلسل "لؤلؤ"

مي عمر حققت نجاحا كبيرا بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ" حيث توج العمل بمشاهدة كبيرة من قبل الجمهور العربي، كما تصدرت أحداثه مناقشات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا بعد نهايته التي كشفت الفنانة مي عمر عدم إعجابها بها، حيث تمنت أن تكون النهاية سعيدة وليس كما قدمت في الحلقة الأخيرة، وشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مجموعة كبيرة من النجوم يتقدمهم الفنان أحمد زاهر، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وسلوى عثمان، والعمل قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، كما أشرف على الكتابة والإخراج محمد سامي.