إصابة الفنانة نجلاء بدر بفيروس كورونا

وكتبت نجلاء بدر، من خلال حسابها على "فيس بوك": "أنا كوفيدنينتين .. ربنا يستر .. دعواتكم".
يشار إلى أن الفنانة نجلاء بدر، شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار الأيام الماضية، أثناء عرضه في الـ"أوف سيزون".
وانتهى عرض مسلسل "لؤلؤ" على قناة ON، وهو من بطولة مى عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى وإدارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد عبد السلام.
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