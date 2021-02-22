محمد هشام رجب يكشف لـ دوت الخليج كواليس أغنية فيه ناس لـ حمزة نمرة

عبّر الشاعر محمد هشام رجب، عن سعادته بالتعاون الأول بينه وبين الفنان حمزة نمرة، في أغنية بعنوان " فيه ناس".

قال محمد هشام، في تصريح لـ "دوت الخليج": سعيد جدًا بالتعاون بيني وبين الفنان الراقي حمزة نمرة، واتمني ان الأغنية تنال إعجاب الناس عند طرحها يوم الأربعاء المقبل".

وتابع قائلًا:" لقد قمت بكتابة الكوبليه الأول وسينيو الأغنية، بينما قام الشاعر سامي علي، بكتابة الكوبليه الثاني من الأغنية، وهي من توزيع الموزع رامي عادل، ولقد تعمدنا إرسال رسالة ما من خلال كلمات الأغنية، ونتمنى أن تصل تلك الرسالة إلى الجمهور بالشكل الذي قصدناه وأن تحقق نجاح كبير.

يذكر أن الفنان حمزة نمرة، طرح عددا من أغاني ألبومه الجديد "مولود سنة 80"، كان من بينها "فاضي شوية" والتي حققت نجاحا كبيرا، بجانب ملايين المشاهدات على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات "فاضي شوية": "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة .. ومايهمكش عادي .. اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم".

فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".

"فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب.