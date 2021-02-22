ميجاترون لـ ابيوسف تريند رقم 5 على يوتيوب

تصدرت أغنية "ميجاترون" لـ ابيوسف، تريند رقم 5 على موقع "اليوتيوب" خلال الساعات القليلة الماضية. تقول كلمات الأغنية: "‎ماتتكلمش .. ماتتفلسفش .. ده مش لقاء .. ماتافلمش .. لو رد فعلي كان شديد .. ماتستسلمش .. ممكن تكون عليك العين بس انا الرمش .. فاضل كام برسينت .. اعمل مالهند". ‎وتتابع الكلمات:" انا كينج انت كن .. احط عليكو بترينج .. و شب شب .. مش بعمل ن مر .. مش بقول نو كت .. معاك و مسندل .. حد الركب .. شاور جيللي .. فليفر موكا .. كله ييجي على حجرة". ‎وتضم :" اسمي ع الشيك شيك شيك .. كلها بشيط.. شيط.. شيطً .. في الشارع يعملولي بيب بيب بيب .. مكوة على البيت .. بنزل احرق .. واصفي الدم ‎من اللحمة .. واسيب العلامة زي الوحمة".

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