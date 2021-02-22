مبروك علينا كلنا... نهال عنبر تحتفل بمسلسل حتة مني

شاركت الفنانة نهال عنبر جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بصورة لها من كواليس مسلسل حتة مني.

وظهرت نهال عنبر بالصورة مع عدد من النجوم منهم الهام شاهين وعلقت قائلة "‬‏‪مبروك علينا كلنا مسلسل #حته_مني احب اشكر النجمه : الهام شاهين والفنان: أحمد وفيق.. الفنانة: ساره الشيمي.. شكرآ للمنتجه الرائعه: مها سليم... عرض المسلسل علي dmc يوم 6 مارس إخراج : حسام علي، تأليف الكاتبه: شهيرة سلام..".

يعد مسلسل "حتة مني" العمل الأول الذي يجمع الفنانة نهال عنبر والهام شاهين منذ 18 سنة بعد مشاركتهما معًا في بطولة مسلسل "نجمة الجماهير"، الذي تم عرضه في 2003.

وأوضحت نهال عنبر، خلال لقائها مع الإعلامية بوسى شلبي عبر تطبيق "إنستجرام"، أن الفنانة إلهام شاهين تقدم دورها في المسلسل بأداء رائع وإحساس عالي بتفاصيل الشخصية، مشيرة إلى أن المسلسل يناقش قضايا تهم النساء ويمس جزء من مشاكلهن وهو سبب تسميته بـ"حتة مني".

وأشارت نهال إلى أنها تلعب دور الصديقة المقربة للفنانة إلهام شاهين خلال أحداث المسلسل، وتحاول أن تشاركها فى كل مشاكلها ومساعدتها على الخروج منها.

وأكدت نهال أنها متفائلة بالعمل بشكل كبير خاصة أن تجربة تقديم 5 قصص مختلفة في نفس المسلسل حققت نجاحات جيدة، وهو نفس قالب مسلسل "حتة مني".