معلش.. أيتن عامر ترد على متابع انتقد تشجيعها للأهلي

ردت الفنانة ايتن عامر على احد متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر انتقدها بسبب تشجيعها للنادي الأهلي.
وكتب المتابع لـ ايتن عامر "اكتر حاجة مبحبهاش فيكى يا فنانة انك اهلاوية ".
وردت ايتن عامر عليه في تغريدة ، كاتبة " معلش".
وتشارك ايتن عامر في بطولة مسلسل "فى يوم وليلة" يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم إلا وهم النجم أحمد رزق، داليا مصطفى، آيتن عامر، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وآخرين بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.
يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.
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