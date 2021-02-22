يناقش وجهات النظر.. طرح البوستر الدعائي لفيلم حسب

طرح المخرج ايهاب مصطفى، البوستر التشويقى الاول لفيلمه الجديد «حَـسَـبْ»، وهو فيلم ينتمى لنوعية افلام التشويق النفسى الاجتماعى.
ويناقش الفيلم فكرة "كيف يرى كل منا الاخر من وجهة نظره او كيف يرى الاشياء من وجهة نظره، وكذلك الحكم على الآخر وعلى الأشياء، وهل لو وضع الشخص نفسه مكان الاخر ستختلف الامور، او لو قام بتحييد نفسه وهل مانراه هو الحقيقة فعلا؟".
الفيلم بطولة جماعية لـ 11 بطل وبطلة (الاسماء كلها)، منهم: رشا سابا، سارة خزبك، نورهان عماد، نيفين ابراهيم، لميا خطاب، جيهان سليم، أحمد بيكر، محمود عسكر، ريبال ماهر، محمد ابراهيم، وفكرة الفيلم: هيثم نور.
وطرح الفيلم تساؤلا يتضح من خلال بوستر الفيلم هل الحقيقة كما نراها هى فعلا الحقيقة ام هى وجهة نظرنا .
وسيتم طرح الفيلم بمنصات الأفلام الالكترونية اخر شهر مايو المقبل.
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