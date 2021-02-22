رامي عبدالله يطرح أغنية قلي متى.. فيديو

تقول كلمات الأغنية: " قل لي متى .. ياليل ضاع بظلمته .. وين النهار .. ما أقسى لياليه الشتاء .. محبته .. تجبرني أنسى محبته .. والقلب صار .. يلوم وماهي عادته".
وأنا أنتظر .. أعكس عقارب ساعتي .. أضحك على الوقت وعلي .. يمكن أصدق كذبتي .. يمكن أصحح وجهتي .. وأهرب قبل .. أفقد أمل .. وأرجع على .. فقد الأمل .. وأهرب قبل .. أفقد أمل".
"قلي متى" كلمات وألحان، عزيز سليم، تسجيل وميكساج المهندس حسين، تنفيذ وتريات واشراف المايسترو هشام نبوي.
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