مبتكبريش لـ رامي جمال تحقق 2.5 مليون مشاهدة.. فيديو

تقول كلمات الأغنية: "بعيوني شايف واعترف ... ما بتكبريش وبتصغري .. والدنيا لونها بيختلف ... اول ماتيجى وتظهرى .. حليتي عمرى و جالى تاني من بدايته ... خليتى قلبى يعيش ويلحق اللى فايته".
وكل ده ليا اتعمل ... من غير ما لحظه تفكري .. بعيوني شايف واعترف ... ما بتكبريش وبتصغري .. لو غيبتى عنك طولت ... مبتزعليش وتقدري .. وايديكى ياما اتحملت ... ولاعنى يوم بتأخري .. انا شوفت منك كل حب وخير وطيبه".
أغنية "مبتكبريش" كلمات: أحمد المالكى، وألحان: سهم، وتوزيع موسيقي: نادر حمدي.
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