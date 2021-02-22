إليسا ونوال الزغبي وكارول سماحة والنجوم يحتفلون بعيد ميلاد سيرين عبد النور الـ44

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها الـ44 اليوم، وتلقت في هذه المناسبة عشرات الرسائل من جمهورها وزملائها النجوم وأبرزهم إليسا ونوال الزغبي وكارول سماحة ولطيفة وغيرهم.

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها الـ44

وتلقت الفنانة سيرين عبد النور عشرات الرسائل من جمهورها وزملائها في مناسبة عيد ميلادها الـ44، وعلى رأسهم الفنانة كارول سماحة التي كتبت لها على تويتر:" سعيدة بكل نجاحاتك سيرين وبتمنالك دايما الأفضل والأجمل لأنك بتستاهلي كل اللي حققتي.. عقبال ال ١٠٠"، وردت كارول سماحة على تهنئة كارول سماحة وقالت:" شكراً من قلبي كارول تغريدتك كلها محبة لانك فعلاً سيدة المحبة والفن والمسرح الله يحميكي انتي وعائلتك".

إليسا ونوال الزغبي والنجوم يهنئون سيرين عبد النور

وهنأت الفنانة ديمة قندلفت سيرين عبد النور وقالت في رسالتها:" كل سنة وإنتِ سالمة سيرين.. ان شاء الله دائماً بالنجاح وراحة البال"، وكتب لها الفنان وليد توفيق:" كل سنينك صحة وعافية ونجاح يا رب"، وهنأتها الفنانة ماغي بوغصن وقالت:" عقبال المية صحة وسعادة ويخليلك عيلتك وترافقين بكل شي بتحلمي في حبيبتي"، ووجهت الفنانة لطيفة التونسية رسالة إلى سيرين عبد النور بمناسبة عيد ميلادها وقالت:" حبيبة قلبى كل سنه وانتى طيبة وباحسن صحة وخير ونجاح وربنا يحققلك كل الى تتمنيه".

واحتفلت الفنانة إليسا بعيد ميلاد سيرين عبد النور ووجهت لها تهنئة قالت بها:"عيد ميلاد سعيد يا سيدتنا الجميلة"، وتلقت عشرات الرسائل الأخرى من النجوم في هذه المناسبة ومنهم نوال الزغبي وريما نجيم وناجي أسطا وأمل بو شوشة وغيرهم.

عيد ميلاد سيرين عبد النور

ونشرت سيرين عبد النور عدة صور وفيديوهات لها على انستقرام مع أسرتها أثناء احتفالهم بعيد ميلادها بنزهة على الجليد، وعلى الجانب الفني قدمت سيرين في 2020 عدة أعمال مميزة وأخرها برنامج "the masked singer انت مين؟"، والذي يعرض على قناة mbc مع قصي خولي وحسن الرداد ومهند الحمدي، وقدمت قبله مسلسل "دانتيل" مع محمود نصر، وأعلنت عن أولى أعمالها في 2021 بعمل درامي جديد مع الفنان عادل كرم، ولم تكشف تفاصيله بعد.