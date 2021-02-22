اعتذر عن مسلسل نيللي كريم.. أحزان حسن الرداد على والدته تبعده عن دراما رمضان 2021

حسن الرداد مازال في حالة حداد وحزن على والدته الراحلة، وقرر الغياب عن دراما رمضان 2021 بسبب حزنه الشديد، والابتعاد عن الأعمال الفنية هذا العام.

حسن الرداد في حالة حداد على والدته الراحلة

وكشف المنتج جمال العدل عن فشل الفنان حسن الرداد في تخطي حالة الحزن على والدته الراحلة والعمل معه في موسم رمضان 2021، وقال في تصريحات له مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي"، إن حسن الرداد كان من المقرر أن يشارك في بطولة مسلسل "ضد الكسر" مع نيللي كريم، ولكن وفاة والدته تسببت في اعتذاره عن العمل، حيث حاول تخطي أحزانه ومواصلة العمل ولكنه اعتذر بسبب عدم قدرته على العمل، وذلك خلال تصريحاته التي نفى بها ترشيح حسن الرداد لبطولة مسلسل يسرا الجديد.

حزن حسن الرداد على والدته يبعده عن الدراما

ويعيش الفنان حسن الرداد حالة حزن على والدته الراحلة، وقرر الاعتذار عن تقديم أعمال فنية في الفترة المقبلة وفي 2021، وأبرزها مسلسلات رمضان المقبل، وذلك بعد آخر أعماله التي عرضت مؤخراً في برنامج "إنت مين" مع سيرين عبد النور وقصي خولي ومهند الحمدي، والذي انتهى من تصويره قبل وفاة والدته، وكانت آخر أعمال حسن الرداد التمثيلية في مسلسل "شاهد عيان" العام الماضي، وكذلك فيلم "توأم روحي".

حسن الرداد يواصل نعي والدته على انستقرام

وواصل الفنان حسن الرداد نشر الرسائل المؤثرة لوالدته الراحلة على حساباته بمواقع التواصل، وتفرغ في الفترة الأخيرة لاستعادة ذكرياته مع والدته ونشر صورهما معاً من عدة مناسبات، وأثر في قلوب الجمهور بسبب حزنه الكبير على والدته وعدم تخطيه لحالة الحزن حتى الآن، وآخرها صورة نشرها اليوم مع والدته على انستقرام وطلب بها من الجمهور الدعاء لوالدته والتي توفيت منذ ما يقارب شهر ونصف.

ونشر حسن الرداد مؤخراً رسالة مؤثرة إلى والدته بمناسبة يوم الحب، ونشر فيديو له معها من حفل زفافه وعلق عليه:" نظرة عينيكى لها الف معنى، مشاعر كتير جواكى وانا فى حضنك فى يوم فرحى، مشاعر كتير مش عارف اعبر عنها بكلام بس حاسسها كويس، كل عيد حب كنت بجيبلي ورد هدية و انا كمان، و السنة دى هديتى لك هى الكلمات البسيطة دى، كل عيد حب وانتى اجمل أم واعظم سيدة فى العالم".