نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس كورونا وهذه حالتها

نجلاء بدر انضمت إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا من الوسط الفني، وأعلنت اليوم عن إصابتها بالفيروس وخضوعها للعزل المنزلي بعد تأكد إصابتها.

نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وأعلنت اليوم الفنانة نجلاء بدر إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت تدوينة لهاعلى فيسبوك أكدت بها إصابتها بعد إجرائها مسحة كورونا، وتلقت عشرات رسائل الدعم ودعوات الشفاء من جمهورها وزملائها، وطمأنت الجمهور أيضاً على حالتها الصحية بخضوعها للعزل المنزلي بعد شعورها بأعراض خفيفة من الفيروس، ولكن إصابتها أثارت القلق بسبب تزايد الإصابات في الوسط الفني في الأيام الأخيرة.

نجلاء بدر تنضم إلى مصابين فيروس كورونا من النجوم

وأثارت نجلاء بدر القلق في الوسط الفني خاصة إنها الحالة الثانية التي تعلن إصابتها في يوم واحد بعد الفنان أحمد مكي، وتصور حالياً عدة أعمال درامية، وأبرزها مسلسل "نسل الأغراب" مع أمير كرارة وأحمد السقا، وكذلك مسلسل "بين السما والأرض" مع هاني سلامة ويسرا اللوزي وغيرهم، وتوقفت نجلاء بدر عن تصوير هذه الأعمال في الوقت الحالي بسبب إصابتها بالفيروس.

عودة إصابات كورونا في الوسط الفني

وشهدت الأيام الماضية عدة إصابات في الوسط الفني بفيروس كورونا، بجانب نجلاء بدر، وآخرهم الفنان أحمد مكي، والذي أعلن إصابته اليوم وكذلك خضوعه للعزل المنزلي بعد توقف تصوير مشاهده في مسلسل "الاختيار 2" مع الفنان كريم عبد العزيز، ولكنه أثار القلق بسبب عدم تعليقه حتى الآن على إصابته بالفيروس، بالإضافة إلى القلق من تأثير إصابته وكذلك إصابات النجوم على معدلات تصوير المسلسلات في ظل ضيق الوقت قبل موسم رمضان.

وأصيب أيضاً في الأيام الماضية عدد من الممثلين بكورونا ومنهم الفنان سيد رجب والفنان صبري فواز، وأعلنا تعافيهما مؤخراً من الفيروس، بالإضافة إلى الراقصة دينا، والتي طمأنت الجمهور اليوم على حالتها الصحية بعد تعافيها من الفيروس، وعادت الفنانة يسرا إلى تصوير مسلسلها الجديد بعد تعافيها من الفيروس ومن آثار فترة علاجها والتي تسببت في توقفها لفترة طويلة عن العمل في مسلسلها الجديد "حرب أهلية" في رمضان.