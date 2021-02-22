وكان رامي صبري، قد قال في منشور له: "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي، والموزع أغنية شكرا كده للي سبنا أغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".
وإنتهى الخلاف باعتراف رامي صبري، إنه ليس له أي حقوق ملكية قانونية للأغنية حيث قال:" إحقاقًا للحق .. وكل واحد ياخد حقه .. أغنية شكرا للفنان عمرو دياب .. انا فعلا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكي قانوني يعني مثلا محدش خد مني حقوق أو مقابل مالي أو خدت تنازل رسمي".
بينما رد الملحن عزيز الشافعي قائلًا: "حصل خير والحق أحق أن يتبع ، بشكر الفنان والزميل رامي صبري على مبادرته الجميلة وتوضيح الحقيقة للجمهور الكريم، وبفخر بنجاحاتنا سوا ، وبالعلامات اللي عملناها، والاعتذار من شيم الكبار ورامي صبري فنان كبير وبتمناله استمرار النجاح و التوفيق وبشكره".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صورة عمرو دياب تشعل أزمة أغنية شكرا مجددا.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.