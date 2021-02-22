في ذكرى ميلاد تحية كاريوكا.. لماذا بكت رجاء الجداوي بسببها ؟

يوافق اليوم الاثنين 22 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة

، والتي تركت بصمتها المميزة في عالم الفن بأعمالها المتنوعة والمختلفة على مدار مشوارها الفني.

وسبق أن روت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، تفاصيل القطيعة بينها وبين خالتها الفنانة تحية كاريوكا، والتى استمرت لمدة ست سنوات بسبب إصرارها على العمل فى مجال الفن، على عكس رغبة خالتها فى إبعادها عن المجال.

وقالت الفنانة الراحلة، فى لقاء لها لبرنامج " معكم" على فضائية " سي بي سي"، إنهما تصالحا بعد ست سنوات، مضيفة: " كانت خالتى تحية خضعت لإحدى العمليات وذهبت لزيارتها فى المستشفى وبكينا نحن الاثنين، واتصالحنا.

وتابعت:" فى كلمات أول ما اقولها اعيط وهي : "أمى وطنط تحية، وضنايا، ومصر"، مؤكدة أنها لا تستطيع تمالك نفسها أو دموعها فور قول تلك الكلمات.

وأوضحت أن الأمور عادت إلى مجاريها بينهما وبدأت خالتها تقتنع بها كممثلة، فأصبحت تشارك في سلسلة عروضها المسرحية التي قدّمتها من خلال شركتها الإنتاجية هي وفايز حلاوة مثل "قهوة التوتة" و"الثعلب فات" ثم روبابكيا" عام 1970.