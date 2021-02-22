في عيد ميلاده.. قصة عشق خالد زكي لـ ميرفت أمين وضرب عفاف شعيب له

وسبق أن صرح الفنان خالد زكي، في لقاء له مع الإعلامية ياسمين سعيد، عبر برنامج «الجمعة في مصر» بقناة mbc مصر، بأن الفنانة ميرفت أمين كانت فتاة أحلامه في الصغر، مشيرًا إلى أن بداية حبه جاءت بعد مشاركتها في فيلم "أبي فوق الشجرة" مع العندليب عبد الحليم حافظ.
وأضاف، خالد زكي مازحًا: «الفيلم اتعمل أيام ما كنت بدرس، ودخلته عشانها 12 مرة، مين في مصر مكانتش فتاة أحلامه ميرفت أمين؟»، لافتًا إلى أنه شاركها في عدد من الأعمال ووجد منها رقيًا واحترامًا كبيرًا، وما زال على تواصل معها.
كما قال خالد زكي، في برنامج "بوضوح" ان عفاف شعيب قامت بضربه حقيقة في كواليس مسلسل الشهد والدموع قائلا: اولا انا وعفاف اصدقاء منذ سنوات وكنا نصور مشهد سويا ضمن مشاهد مسلسل "الشهد والدموع" ومن المفترض ان عفاف تضربني علي وجهي، لكنها كانت خجولة لذلك "انا استفزتها عشان نصور المشهد"، فقامت عفاف بضربي علي وجهي حقيقة، وشعرت بالالم.
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