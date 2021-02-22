بعد إصابة أحمد مكي بـ كورونا.. دوت الخليج يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسل الاختيار 2

أكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" من داخل الشركة المنتجة للجزء الثاني من مسلسل الاختيار 2 ، أن العمل يواصل تصويره بشكل طبيعي، حتى بعد إصابة الفنان أحمد مكي أحد ابطال المسلسل بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر، إلى أن المسلسل توقف تصويره فقط لوقت قليل اطمأنت خلاله الشركة على جميع المخالطين لـ مكي، وعادت لاستئناف التصوير بعدها مباشرة، متمنيا للفنان مكي، سرعة الشفاء والانضمام لكتيبة "الاختيار 2" قريبا.