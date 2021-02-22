شاهد الهضبة فى أحدث ظهور من كواليس إعلانه الجديد

ظهر الهضبة عمرو دياب، خلال أحدث صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وذلك في إطار حملته الدعائية لصالح أحد البراندات، حيث خطف الهضبة أنظار متابعيه خلال الصورة الذى ظهر فيها أثناء تواجده بحمام السباحة.

وتلك ليست المرة الأولى الذى يظهر فيها الميجا ستار عمرو دياب خلال حملته الترويجية لأحد البراندات، حيث سبق وشارك متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له من وراء كواليس تصوير إعلانه الجديد مع عدد من الأصدقاء في العاصمة الإماراتية دبي، وظهر الهضبة فى الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يلتقط سيلفي مع عدد من الأصدقاء وفى الخلفية أبراج مدينة دبي الشاهقة.

وكان قد ظهر الهضبة أمس، في صورة من نفس كواليس تصوير الإعلان، مع المخرج الكبير طارق العريان، ونشر عمرو دياب على الصفحة الرسمية له على موقع "فيس بوك"، صورة من كواليس العمل وتضم المخرج طارق العريان والإعلامية إنجى كيوان التى ستظهر فى الإعلان، وزوجها، كما ضمت الصورة القائمين على العمل.

إعلان عمرو دياب الجديد برفقة الإعلامية إنجى كيوان يجرى تصويره على أنغام أغنية "وأنا معاك" التى صدرت فى ألبوم "يا أنا يا لأ"، ومن المتوقع طرح الكليب خلال الأيام القليلة المقبل.

وأحيا عمرو دياب مؤخرًا حفلاً غنائيًّا فى إمارة دبى، ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فعالياته مؤخرًا فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدّم الهضبة خلال الحفل، مجموعة كبيرة من أغانى ألبومه الجديد الذى طرحه مؤخرا "يا أنا يا لأ"، بالإضافة إلى عدد كبير من الأغانى الأخرى، ويعد هذا الحفل، هو الأول للهضبة فى العام الجديد وبعد طرحه ألبومه الأخير الذى حقق نجاحا كبيرا.