نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث أعلنت عن ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، وكتبت: «أنا كوفيد 19.. ربنا يستر"، وما إن كتبت ذلك حتى انهالت عليها الدعوات من قبل متابعيها.

وكانت النجمة نجلاء بدر، قد قالت فى وقت سابق، إن شخصية "نهال" التى أدتها خلال أحداث مسلسل "لؤلؤ" الذى تعرض آخر حلقاته اليوم الخميس، كانت ضحية قصة حب مراهق طايش، وأنها أذنبت فى حق نفسها كما أذنب فى حقها حبيبها، مشيرة إلى أن "نهال" حالة ربما تكون موجودة فى مجتمعنا وإحنا مانعرفش عنها حاجة ولا نشعر بها".

وكتبت نجلاء، عبر حسابها على "إنستجرام": "قد تكون نهال ضحية قصة حب مراهق طايش، لم تحسب للغدر حساب، لقد أذنبت فى حق نفسها كما أذنب فى حقها حبيبها، ولكن كان أمامها خياران.. أن تقتل الجنين وترتكب ذنب أكبر.. أو أن تحتفظ به على أمل ان يكتب للجنين حياة طبيعة مع تبدل الأحوال والظروف ومرور الوقت، هل نخاف الله أم نخاف البشر والفضيحة؟ هل نمحى ذنب بذنب آخر، ولكن أحيانا لا تأتى الرياح كما تشتهى السفن".

وأضافت نجلاء: "نهال كانت ممكن تخرب بيت طارق فى جوازته الأولى ولكنها أحبت واحتفظت بالسر على أمل أن يكتب لبنتها أمل بجانب والدها، كل واحد هاينظر لقضية نيهال حسب تربيته ومعتقدات ومقدرته للمواجهة والدفاع عن حقة من وجهة نظره ونيته، نيهال حاله قد تكون موجودة بينا وإحنا مانعرفش عنها حاجة ولا نشعر بها".

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.