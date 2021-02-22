هانى شاكر يتعاون مع الموزع أكرم عادل فى أغنية ”سنين”

يتعاون النجم هانى شاكر في أغنية جديدة تحمل إسم "سنين" مع الموزع أكرم عادل والأغنية من ألحان حسين محمود ومن المقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة وطرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وقال موزع الأغنية أكرم عادل، إنه سعيد بالتعاون مع صوت قوى ومميز بحجم هانى شاكر، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجميع أثناء طرحها، حيث يقدمها هانى شاكر بشكل جديد ومختلف تماما عن أعماله السابقة.

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