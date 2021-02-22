شاهد.. صورة نادرة لـ لقاء الخميسي في صغرها

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها عبر خاصية الاستوري بحسابها بموقع االتواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت لقاء الخميسي بصورة في صغرها، وعلقت قائلة: "زمان وأنا صغنن".
وكانت الفنانة لقاء الخميسي، انتهت من تسجيل 3 أغاني خلال الفترة الحالية، وتستعد لتصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المُقبلة، تمهيدًا لطرحها.
ولم تكشف لقاء الخميسي، عن موعد طرح أغنياتها الجديدة، وتحفظت على ذكر تفاصيلها لتشويق الجمهور قبل طرح الأغاني التي تدخل بها عالم الغناء بعد التمثيل.
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