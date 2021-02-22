مع مصطفى قمر.. مي سليم تخطف الأنظار بصحبة عدد من الفنانين

وكانت قد قالت الفنانة مي سليم، إنها سافرت إلى العاصمة اللبنانية بيروت لاستكمال

وأضافت مي سليم، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أنها مستمرة في تصوير مشاهدها بمسلسل «لحم غزال» في بيروت حتى آخر فبراير الجاري، على أن تعود إلى مصر أول مارس المقبل وتستأنف بعدها تصوير المشاهد.

مسلسل «لحم غزال» تدور أحداثه في قالب اجتماعي، والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وتعيش مي سليم، في حالة نشاط فني خلال الفترة الحالية، إذ تألقت مؤخرًا في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، بالإضافة إلى مسلسل «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة اجتماعية، وتم عرضه علي إحدى المنصات الإلكترونية.