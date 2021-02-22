هذا ما تغير في أصالة بعد طلاقها من طارق العريان..تنهي خلافاتها وحديث متكرر عن أزمتها النفسية

الفنانة أصالة أصبحت أكثر نشاطاً في الفترة الأخيرة في مواقع التواصل وكذلك في وسائل الإعلام، ولاحظ متابعيها عدة تغيرات في أنشطتها بعد طلاقها من طارق العريان وأبرزها ظهورها المتكرر في الإعلام والحديث عن أزماتها النفسية في فترة ما بعد طلاقها.

هذا ما تغير في أصالة بعد طلاقها من طارق العريان

أولى الأشياء التي تغيرت في الفنانة أصالة في الفترة الأخيرة ظهورها الإعلامي المتزايد، وكذلك حديثها المتكرر حول معاناتها النفسية في فترة ما بعد طلاقها، فبجانب كشفها عن معاناتها النفسية من خلال رسائلها على مواقع التواصل، ورسائل دعم أسرتها لها على انستقرام، تحدثت أكثر من مرة عن هذه الفترة الصعبة من حياتها في عدة برامج ومنها برنامج "قعدة رجالة" نهاية العام الماضي، وبرنامج "إي تي بالعربي" وآخرهم برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة.

أزمة أصالة النفسية تعيدها للإعلام

وتحدثت أصالة في ظهورها الإعلامي في الفترة الأخيرة عن أزمتها النفسية بعد الطلاق والمرحلة الصعبة التي مرت بها، وقالت في لقائها الأخير مع برنامج "سهرانين" إنها ترغب في مشاركة أحزانها مع أصدقائها وأحبابها، وتفصح لهم عن الألم الذي تشعر به، بالإضافة إلى الأطباء النفسيين الذين كانت في حاجة لهم خلال الفترة الماضية وتحديدا بعد انفصالها، وقالت إنها أصبحت تعلم ماذا يعني الألم في الروح، وتحدثت أصالة في لقاءاتها الإعلامية الأخرى عن الألم الذي مرت به وعن محاولاتها لإستعادة حالتها النفسية الجيدة بعد الانفصال.

أصالة تكتب مذكراتها

ومن الأشياء الجديدة في حياة أصالة مؤخراً أيضاً إعلان رغبتها في كتابة مذكراتها، وذلك بعد فترة من تدويناتها على مواقع التواصل والتي جعلت الجمهور يشيد بطريقة كتاباتها، وأعلنت إنها تتعاون مع كاتبة كبيرة من أجل تأليف كتاب من حياتها ومذكراتها، والذي من المتوقع ان يضم أيضاً مرحلتها النفسية الصعبة في الفترة الأخيرة، بعدما قالت إن حياتها تشبه الأفلام الهندية في تقلباتها وأهوالها.

أصالة تنهي خلافاتها بعد الطلاق وتعزز صداقاتها في الوسط الفني

وبدت أصالة في الفترة الأخيرة أكثر انفتاحاً على التصالح مع أصدقائها السابقين وخصومها، وتحدثت في لقاء إعلامي لها مؤخراً عن استعدادها للتصالح مع أنغام وإنهاء الخلافات، خاصة بعد زوال أسباب خلافاتهما، وكشفت ابنتها شام عن محاولات سابقة في إعادة العلاقات بين أصالة وأنغام، وذلك بعد تصالح أصالة مع أحلام مؤخراً أيضاً، في الفترة التي شهدت توطد علاقات أصالة بأصدقائها في الوسط الفني، حيث باتت تحرص على التعبير عن حبها لهم في كل مناسبة وأبرزهم إليسا ونوال الكويتية وأحلام وغيرهم.