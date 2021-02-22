رامي صبري يحقق 3 ملايين مشاهدة بأغنية ”عيونه لما قابلوني”

تخطت أغنية "عيونه لما قابلونى"، للفنان رامى صبرى 3 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية على "يوتيوب"، فى 10 أيام فقط منذ طرحها احتفالاً بعيد الحب.
وتصدر المطرب رامي صبري تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى في مصر والدول العربية، بعد أن نالت إشادات بألحانها وكلماتها التي جعلتها تحقق عدد مشاهدات في وقت قصير.
أغنية "عيونه لما قابلونى" كتبها الشاعر الغنائي محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم.
يذكر أن النجم رامي صبري حقق نجاحا خلال الفترة الماضية، بعد طرحه أغنيات سينجل مثل "خليني أشوفك تاني وخطيرة وشطبنا"، بالإضافة إلى تتر مسلسل "فرصة تانية" خلال رمضان الماضي باسم "غريب الحب" و"مش مرتاحين" تتر مسلسل "طلقتك نفسي" الذي عُرض مؤخرا.
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