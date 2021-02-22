شقيق ياسمين عبد العزيز بعد إجرائه المسحة: سلبي كورونا

كشف الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"عن سلبية مسحة فيروس كورونا.

وقال وائل عبد العزيز من خلال منشوره: "سلبى كورونا الحمدلله".

وكان الفنان وائل عبدالعزيز قد كشف مساء أمس أنه يعاني من بعض الأعراض التي تشير إلى إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه بصدد إجراء المسحة والتحاليل اللازمة، للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه.

وكتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "أنا شاكك في أعراض كورونا، إدعوا لي هعمل المسحة الصبح".