شقيق ياسمين عبد العزيز بعد إجرائه المسحة: سلبي كورونا

وقال وائل عبد العزيز من خلال منشوره: "سلبى كورونا الحمدلله".
وكان الفنان وائل عبدالعزيز قد كشف مساء أمس أنه يعاني من بعض الأعراض التي تشير إلى إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه بصدد إجراء المسحة والتحاليل اللازمة، للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه.
وكتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "أنا شاكك في أعراض كورونا، إدعوا لي هعمل المسحة الصبح".
الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، شاركها عام 2019 مسلسل «لآخر نفس»، الذي عرض في موسم رمضان، بطولة فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، محمد عز، تأليف عبدالله حسن، وأمين جمال، إخراج حسام علي.
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