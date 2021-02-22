عمرو دياب ينشر صورة من إعلانه المنتظر في دبي ويثير الجدل بتاتو جديد

عمرو دياب أثار الجدل مجدداُ على مواقع التواصل بعدما نشر صورة جديدة له على مواقع التواصل من كواليس تصوير عطره الجديد في دبي، وذلك بعدما كشف في الصورة عن تفاصيل التاتو في ظهره.

عمرو دياب يشوق الجمهور لإعلان عطره الجديد

ونشر الفنان عمرو دياب اليوم صورة جديدة من كواليس تصويره لعطره الجديد في دبي، وشوق الجمهور للإعلان الجديد معلناً طرحه قريباً، وظهر عمرو دياب في الصورة وهو داخل حمام سباحة واستعرض في الصورة عضلاته وكذلك التاتو الجديد في ظهره، والذي دون به تاريخ ميلاد والديه بالإضافة إلى رسمة لغصنين زيتون، وحاز التاتو على النصيب الأكبر من تعليقات الجمهور.

عمرو دياب يثير الجدل بتاتو جديد ورسائل غير مباشرة

وارتدى عمرو دياب في الصورة قبعة أيضاً ظهر عليها عنوان أحدث أغانيه "ِشكراً"، وهو ما أثار الجدل أيضاً حول سبب كتابتها واستعراضها في الصورة والإعلان، وعلاقتها بأزمات عمرو دياب الأخيرة وأبرزها أزمة ملكية الأغنية مع رامي صبري، بالإضافة إلى انفصاله عن دينا الشربيني والتي ربط البعض بينها وبين الصورة أيضاً، مثل معظم صور وأنشطة عمرو دياب الأخيرة والتي ربط بينها الجمهور مع دينا الشربيني أيضاً.

عمرو دياب يفتتح 2021 بإعلان عن عطره الجديد

وروج عمرو دياب لعطره الجديد منذ بداية العام الجاري، ونشر عدة صور له من كواليس الإعلان في دبي، والذي ينفذه مع المخرج طارق العريان وكذلك إنجي كيوان والتي تشاركه الإعلان، وأثارا الجدل بسبب صورهما المتداولة من كواليس التصوير في الفترة الماضية، ومن المتوقع ان يستعين عمرو دياب في الإعلان بأغنية "وانا معاك" من ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ".

ويفتتح عمرو دياب أنشطته في 2021 بإعلان عطره الجديد بعد فترة قصيرة من طرحه ألبوم "يا أنا يا لأ"، بالإضافة إلى إحيائه حفل في دبي في مهرجان دبي للتسوق، ويتواجد عمرو دياب بدبي منذ بداية العام الجاري، ويشارك الجمهور بعدة صور لأنشطته وجولاته ومقابلاته مع أصدقائه ومعجبيه بها، وآخرها صوره مع أصدقائه وفريق عمله في كواليس الإعلان الجديد.