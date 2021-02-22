هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها حلا بصور نادرة ورسالة مؤثرة: "نصفي الآخر"

هنا شيحة احتفلت بعيد ميلاد شقيقتها حلا شيحة بطريقة مميزة ومؤثرة، ونشرت صور نادرة لهما من طفولتهما بالإضافة إلى صور لهما مع أبنائهما ووجهت إليها رسالة مؤثرة.

رسالة مؤثرة من هنا شيحة إلى شقيقتها حلا

ونشرت الفنانة هنا شيحة صوراً نادرة لها مع شقيقتها حلا شيحة على انستقرام بمناسبة عيد ميلادها، وكشفت عن لحظات عائلية مميزة ونادرة لهما، بالإضافة إلى صور حديثة لهما، ووجهت رسالة مؤثرة إلى شقيقتها حلا في هذه المناسبة وعبرت عن حبها الكبير لها ووصفتها بنصفها الآخر وأحلى ما في حياتها، وتفاعل الجمهور مع رسالتها واحتفالها خاصة بعد كشفها عن صور جديدة من ألبومهما العائلي.

حلا شيحة تحتفل بعيد ميلادها

وقالت هنا شيحة في رسالتها إلى شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها:" حلولا نصفي الاخر، اختي، حبيبتي، صديقتي، من تشعر بي عن بعد.. كل سنة وانتي طيبة يا حلا يا احلي روح في الكون.. ولدت في عيد زواج امي وابي ..٢٣ فبراير عيد ميلاد الحلا .. انتي احلا ما في حياتي.. بحبك يا حلا".

وكانت هنا شيحة قد وجهت مؤخراً رسالة إلى شقيقتها حلا بمناسبة زواجها من معز مسعود، ونشرت صور عقد القران وقالت لها:" م عقد قران حبيبتي واختي وروحي ونصفي الاخر حلا الجميلة قلباً وقالباً علي الذي اختاره قلبها وايده عقلها.. يا رب بارك لهما وبارك عليها واجمع بينهما في خير ..بحبك قوي يا حلولا .. النهارده من اسعد ايام حياتي لاني شيفاكي مبسوطة .. يا رب دايما مبسوطة، بدعيلكوا ربنا يحفظكوا ويبعد عنكوا العين ويرضيكوا ويرضي عليكوا".

زواج حلا شيحة ومعز مسعود

واحتفلت الفنانة حلا شيحة بزواجها من الداعية معز مسعود في بداية الشهر الجاري، ونشرت صور عقد قرانهما في المنزل، وأعلنت زواجها وقتها وقالت:" "لحظة خاصة جداً لنا.. اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت اشارككم لحظات فرحتنا"، ولم تنشر حلا شيحة أو زوجها منذ إعلان زواجهما تدوينات أو تعليقات جديدة على مواقع التواصل وكذلك في مناسبة عيد ميلادها اليوم.