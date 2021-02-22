فيلم الرجل الذي باع ظهره ليلة افتتاح مهرجان مالمو بدورته الـ11

كشف محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية لليوم السابع عن أن فريق البرمجة نجح في استقطاب 12 فيلم بالمسابقة الرسمية منهم 8 روائي و4 وثائقي، إضافة إلي 3 أفلام في قسم العروض الخاصة - ليالي عربية وفيلم الافتتاح والختام و 17 فيلم قصير في المسابقة الرسمية وبرنامج خاص لعروض الأفلام التي وصلت للقائمة القصيرة في الأوسكار سواء روائية أو وثائقية وقصيرة.

وأكد محمد قبلاوي رئيس المهرجان، أن فيلم المخرجة كوثر بن هنية، "الرجل الذي باع ظهره" سيكون هو فيلم الافتتاح لأن الفيلم له خصوصية مع مهرجان مالمو وسوق المهرجان لأنه نموذج حي لهدف من أهم أهداف مهرجان مالمو هو فتح مجال الإنتاج المشترك بين العرب والسويد.

فيلم الرجل الذي باع ظهره بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة سواء، أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا، ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

فيلم "الرجل الذي باع ظهره" يدور حول قصة "سام" شاب سوري، فرّ إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده، دون إقامة رسمية، يتعثر "سام" في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته، فيتطفل على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكى المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد. الفيلم من بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.

وشارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير في منصة الجونة السينمائية في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، عُرض "الرجل الذي باع ظهره" عالميًا لأول مرة في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك فاز فيلم ''الرجل الذى باع ظهره'' للمخرجة السينمائية التونسية كوثر بن هنية بجائزة أحسن سيناريو فى مهرجان ستوكهولم السينمائى الدولى بالسويد فى دورته الحادية والثلاثين بالعاصمة السويدية.

كما تم عرض الفيلم فى افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، وفاز خلاله بجائزة أفضل فيلم عربى.