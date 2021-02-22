قبل طرحه اليوم.. تعرف على سعر عطر عمرو دياب الجديد

يستعد الفنان عمرو دياب اليوم لطرح عطر جديد يحمل اسمه،وكشفت مصادر مقربة منه عن سعر العطر، حيث تبلغ قيمته 150 دولار ما يعادل 2250 جنيها تقريبا .

وشوق النجم عمرو دياب جمهوره بأحدث ظهور له في دبي، وظهر الهضبة في الصورة داخل أحد حمامات السباحة،مرتديا كاب يحمل كلمة "شكرا" وهو اسم أغنيته التي صدرت في ألبومه " يا أنا يا لأ".

وعلق الهضبة على الصورة قائلا : قريبا عطر عمرو دياب 34، وذلك في إشارة لقرب إطلاق عطره.

يذكر أن الهضبة يستعد لطرح عطره الذي يحمل اسمه خلال الفترة القادمة، وانتهى من تصوير الإعلان الخاص به على أنغام أغنية "وانا معاك" ، التي تم تصويرها بين دبي وأبوظبي مع المخرج طارق العريان، ومدير التصوير مازن المتجول، والمشرف على الإنتاج موسى عيسى.

أغنية" وأنا معاك" كلمات خالد تاج الدين، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وتصدرت ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ".