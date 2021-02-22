27 فبراير.. أمسية موسيقية إنجليزية في مكتبة الإسكندرية

تُقدِّم أوركسترا مكتبة الإسكندرية التابعة لمركز الفنون بقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة حفلًا موسيقيًا تحت عنوان: "أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات" بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك في تمام السابعة مساء يوم السبت الموافق 27 فبراير على المسرح الكبير بقاعة المؤتمرات بالمكتبة.

ويُشارك بالحفل صوليست الهارب مني واصف، ويتضمن برنامج الحفل أعمال الأوركسترا الوتري لأشهر المؤلفين الموسيقيين الإنجليز في العصور المختلفة من الباروك إلى القرن العشرين، كما يتضمن أعمالًا تُقدَّم لأول مرة بالإسكندرية.

وفي سياق متصل، وقد نظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية أمس "الأحد" ورشة عمل بعنوان "قراءة في العلاقات العربية الروسية" بمشاركة عربية مصرية روسية.

شارك في الورشة نخبة من الخبراء والمتخصيين من مصر وروسيا والمغرب وتتناول مناقشة العلاقات العربية الروسية ويتحدث في اللقاء الدكتور علييف إيلدار مدير إدارة العلاقات الدولية بالإدارة الدينية لروسيا الاتحادية ونائب رئيس منتدى الحوار المجتمعي حول "روسيا والعالم العربي" روسيا الاتحادية، والدكتورة آمال الحواسني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر بالمغرب ،والدكتور أحمد طاهر مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية ومدير تحرير التقرير الروسي، والدكتورة معالي لطفي سالم باحثة في العلاقات الدولية، والدكتورة مي مجيب أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة القاهرة والمشرف على مركز الدراسات الإستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، الدكتور محمود عزت نائب مديرالمركز، ومحمد العربي باحث أول بالمركز.

وأصدر مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية عددا خاصا حول العلاقات العربية الروسية يتصدره مقالا للدكتور مصطفى الفقي بعنوان "العلاقات العربية الروسية من منظور مختلف".