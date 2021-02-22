شاركت الفنانة علا رشدي، متابعيها بفيديو جديد من أسوان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت علا رشدي داخل الحنطور وهي تغني على أنغام أغنية "الدنيا ربيع"، وعلقت قائلة: "حنطور في ادفو".
وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضًا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين.
وتدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعاني منها معظم الأزواج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر داخل حنطور.. علا رشدي تشارك جمهورها رحلتها في أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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