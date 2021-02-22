حرص المطرب الكبير حكيم على نشر أغنية "الصعيد يا دولة" للرد على هجوم الإعلامي تامر حبيب على أهل الصعيد، وذلك بعد قرار وقفه من قبل المجلس الإعلى للإعلام.

وتقول كلمات الأغنية: الفرع الرئيسي لمصنع الرجولة موجود على أرضنا العزة والكرامة وهرمون الشهامة بيجروا في دمنا ده احنا المعني الحقيقي لكلمة مرجلة راكزين زي الجبال ملناش في الهرجلة الصعيد يا دولة يا أرض العتاولة واخدين الرجولة و التقدير مقاولة الصعيدي جدع ويسد عمره ما بيفتري على حد قلبة جامد راسه لفوق تلاقي راجل وقت الجد بلد الرجالة اللي تشرف بلد الأبطال نبع الجدعان في الشدة احنا احنا اللي بنتصرف وبقلب نسد في أي مكان الصعيدي جدع ويسد عمره ما بيفتري على حد قلبة جامد رأسه لفوق تلاقي راجل وقت الجد الصعيد يا دولة يا أرض العتاولة واخدين الرجولة و التقدير مقاولة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ الصعيد يا دولة .. حكيم يرد على تامر أمين بعد هجومه على الصعايدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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