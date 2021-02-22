آخرهم أحمد مكي ونجلاء بدر|فيروس كورونا يهاجم 7 فنانين في شهر فبراير

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا ونرصد لكم فى التقرير التالى أبرز إصابات نجوم الفن فى شهر فبراير

أحمد مكى

أصيب الفنان أحمد مكي، بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل، التي أجراها داخل أحد المعامل الخاصة، ويخضع حاليًا للعزل المنزلي وفقا للبروتوكول العلاجي المتبع، حسب إعلانه عبر حسابه على تويتر.

رضوى الشربينى ووالدتها

تدهورت حالة والدة الإعلامية رضوى الشربينى، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذى استدعى دخولها غرفة رعاية مركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعى .

وكشفت جيلان عاصم، ابنة خالة الإعلامية رضوى الشربيني، عن تدهور حالة خالتها الصحية ونشرت تدوينة عبر حسابها على فيسبوك وكتبت " نحن لا نملك الا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك يا خالتو هاله ويعافيك من كل سوء ".

وتابعت : برجاء الدعاء المكثف ب إخلاص و صدق بالشفاء العاجل .. خالتو هاله علي جهاز التنفس الصناعي في رعاية العز كورونا".

واضافت : أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما .. شفاكي الله وعفاكي يا حبيبتي طهور و خير ان شاء الله .. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ومن جميع سخطك ..اللهم انا نسألك تمام النعمة وكمال الفضل والمنة ، اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ، اللهم انا نسألك عفوا وعافية ومعافاة وشفاءا من كل داء اللهم آمين آمين آمين و صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..الحالة حرجة ارجوكم كثفو الدعاء". .

نجلاء بدر

أعلنت الفنانة نجلاء بدر، إصابتها منذ قليل بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت نجلاء بدر، من خلال حسابها على "فيس بوك": "أنا كوفيدنينتين .. ربنا يستر .. دعواتكم".

دارين حداد

وأعلنت الفنانة التونسية دارين حداد عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت دارين حداد قائلة: " Covid-19 positive quarantining with patience "

كشفت الفنانة دارين حداد عن تطورات الحالة الصحية الخاصة بها بعد اعلان اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وطمأنت دارين جمهورها على حالتها الصحية قائلة فى تصريح لـ "دوت الخليج" : اننى فى حالة صحية جدية ومستقرة وانا حاليا اقضى فترة عزلى مع الالتزام التام بالبروتوكول الخاص بوزارة الصحة. .

خالد يوسف

علن المخرج خالد يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إصابته بفيروس كورونا.

وكتب خالد يوسف :" "استلمت الآن نتيجة فحص كورونا ..الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. "قعدت أنؤ" على نفسي إني طول الوقت على سفر ولم أصب بكورونا".

وأضاف :"أديني بعد طول صمود أُصبت بالفيروس.. والحمد لله لا أشعر بأي أعراض من اللي بيقولوا عليها.. دعواتكم أن تمر بسلام".

سيد رجب

اصيب الفنان سيد رجب بفيروس كورونا قال سيد لـ "دوت الخليج" : "انه بصحة جيدة ولا يشعر باى اعراض ويلتزم بالبروتوكول الخاص بفيروس كورونا والذى اقرته وزارة الصحة.

دعاء صلاح

أعلنت الإعلامية دعاء صلاح، منذ قليل، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت دعاء صلاح في تصريحات صحفية، اليوم : "أجريت تحاليل طبية عقب الشعور بأعراض الفيروس، للاطمئنان على حالتي الصحية، وللأسف أثبتت نتيجة التحاليل ايجابيتها.. الحمد لله على كل حال، أتمنى من الجميع الدعاء لي في هذه المحنة التي تعرضت لها".

وأضافت دعاء صلاح، أنها تلتزم حاليا بالعزل المنزلي، بعيدا عن أسرتها وتتلقى بروتوكول العلاج