وأكد مصدر مطلع، في تصريحات لـ"دوت الخليج" من داخل الشركة المنتجة للجزء الثاني من مسلسل "الاختيار 2 "، أن العمل يواصل تصويره بشكل طبيعي، حتى بعد إصابة الفنان أحمد مكي أحد أبطال المسلسل بفيروس كورونا المستجد.
وأشار المصدر، إلى أن إصابة "مكي" جاءت منذ أيام، وخضع فريق عمل "الاختيار 2" بالكامل إلى مسحة، ومن ثم عاد العمل مع بعض التغييرات في خطة التصوير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إصابة مكي.. مسحة كورونا لفريق عمل «الاختيار» وتعديل خطة التصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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