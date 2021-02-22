بعد إصابة مكي.. مسحة كورونا لفريق عمل «الاختيار» وتعديل خطة التصوير

وأكد مصدر مطلع، في تصريحات لـ"دوت الخليج" من داخل الشركة المنتجة للجزء الثاني من مسلسل "الاختيار 2 "، أن العمل يواصل تصويره بشكل طبيعي، حتى بعد إصابة الفنان أحمد مكي أحد أبطال المسلسل بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر، إلى أن إصابة "مكي" جاءت منذ أيام، وخضع فريق عمل "الاختيار 2" بالكامل إلى مسحة، ومن ثم عاد العمل مع بعض التغييرات في خطة التصوير.