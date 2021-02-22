خالد سرحان يكشف كواليس مشاركته فى «المداح» و«اللى ملوش كبير»

يعيش الفنان خالد سرحان حالة من النشاط الفنى المكثف فى الوقت الجارى، لاشتراكه فى أكثر من عمل درامى، فمنها مسلسل «المداح » للنجم حمادة هلال، ومن المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية فى الماراثون الرمضانى المقبل.

وكشف سرحان بأنه فى مسلسل «المداح» يجسد شخصية تدعى «حسن أبن الشيخ سلام»، وهو شقيق «صابر أبن الشيخ سلام »، والذى يجسد هذه الشخصية النجم حمادة هلال، ووالده « الشيخ سلام» والذي يجسد هذه الشخصية الفنان القدير أحمد بدير، ووالدته الفنانة القديرة حنان سليمان، مضيفًا، أنه بدأ تصوير أولى مشاهدة فى العمل والتى جمعته مع النجم حمادة هلال وآخرين.

واستكمل سرحان، بأن صناع العمل قاموا بوضع جدول زمنى، بزيادة معدل أيام التصوير داخل البلاتو بكثافة بالغة، وتابع، لتسليم جزء كبير من عدد حلقات العمل الأولى للجهة المنتجة، فى أقرب وقت ممكن للحاق بالسباق الرمضانى المقبل.

وقال سرحان، إن العمل به تحديات كثيرة كون أحداثه كثيفة وسريعة ولا يوجد به مشهدًا سهلًا وغيرها، حيث يقدم صناع العمل وجبة فنية دسمة للمشاهد تجعله فى حالة من الإثارة والتشويق، طوال حلقات المسلسل، وهو ما يسعى إليه صناع ونجوم العمل بتقديم سياق درامى بطابع غنى من الأحداث.

وأوضح سرحان، بأن تدور أحداث مسلسل «المداح» ، حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.

جدير بالذكر بأن مسلسل «المداح» يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، النجم حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وفى سياق مختلف استأنف النجم خالد سرحان ، مؤخرًا تصوير مشاهده بشكل مكثف داخل أحداث مسلسل «اللى ملوش كبير» ، للنجمة ياسمين عبد العزيز على أن يستكمل المتبقى منها بصفة دورية، ومن المقرر عرضة على أحد القنوات الفضائية فى المارثون الرمضانى المقبل.

وأكد سرحان، بأنه يجسد شخصية تدعى «رفعت الدهبى » وتابع،ربأن تجمعه أغلب مشاهدة مع كل من النجم خالد الصاوي وأحمد العوضى، فى إطار من الإثارة والتشويق مضيفًا ، بأن صناع العمل يكثفون التصوير داخل البلاتو لظهور هذه الحدوتة إلى النور قريبًا.

وأعرب سرحان ، على سبب موافقته الفورية دون تردد معبرًا ، بأن لابد من توافر الورق أو بمعنى أدق السيناريو الجيد، الذى يستطيع أن يشغل بال الجمهور ويخطف أنظاره ، ويسيطر على تركيزه ، ثم المخرج الذي يستطيع ترجمة أفكار المؤلف بشكل جيد ، ثم يأتى فى المرتبة الثالثة الممثلين، فعندما يتوفر السيناريو والحوار الذى يحترم ذكاء الجمهور، فيتحقق النجاح وهذا ما يشاهدة الجمهور والجهات الإعلامية والصحفية من خلال هذة الحبكة الدرامية قريبًا .

و تدور أحداث مسلسل «اللى ملوش كبير » حول «غزل» والذى تجسد هذة الشخصية النجمة ياسمين عبد العزيز ، بأن تتزوج من رجلًا مسنًا والذى يكبرها فى العمر بمراحل، وتدخل فى صراع مع والدها بسبب قسوتة عليها ، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق وغيرها.

جدير بالذكر بأن مسلسل «اللى ملوش كبير » ، يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم النجمة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى ، خالد سرحان ، دنيا عبد العزيز ، محمود حافظ، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض ، فتوح أحمد ، كريم عبد الخالق وآخرين ، وعدد كبير من النجوم الشباب وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ، ومن سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.