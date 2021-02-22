أحمد شعيب يكشف لـ"دوت الخليج" كواليس مسلسل "قارئة الفنجان" ويؤكد: "المنصات الرقمية ظلمت بعض الأعمال"

أحمد شعيب أحد نجوم الدراما في الخليج العربي الذين استطاعوا أن يصنعوا اسما مهما لهم في الفترة الماضية حيث شارك الفنان السعودي في العديد من الأعمال التي عرضت على أكثر من منصة رقمية وحققت نجاحا كبيرا، ويشارك أحمد شعيب خلال هذه الفترة في مجموعة جديدة من الأعمال الدرامية والسينمائية التي من المقرر عرضها قريبا.

أحمد شعيب عن مسلسل "قارئة الفنجان: "حرصنا على تقديم عمل بأفضل مستوى"

أحمد شعيب تحدث في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تجربته في مسلسل "قارئة الفنجان" كما أشار إلى عدم خوفه من الانتقادات التي قد توجه العمل خصوصا أنه ينتمى لنوعية أعمال الرعب والتي قد قدمت من قبل في الدراما العربية ونال بعضها هجوما وانتقادات واسعة فقال أحمد شعيب: "تجربتي في مسلسل (قارئة الفنجان) كانت جداً ممتعة بالنسبة لي ومختلفة واستمتعت بها، أما بالنسبة للانتقادات التي قد توجه للعمل فلا اخشاها إطلاقاً، لأننا حرصنا في هذا المسلسل على إظهاره بأفضل مستوى"، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنان أحمد فهمي، وباسم مغنية، ومحمود الليثي، ورد الخال، وتاتيانا مرعب، وروان مهدي، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإياد صالح، وإخراج محمد جمعة.

أحدث الأعمال الدرامية والسينمائية للفنان السعودي أحمد شعيب

أحمد شعيب كشف عن أحدث الأعمال الدرامية التي يشارك في بطولتها خلال هذه الفترة وهو مسلسل "كف ودفوف" مع الفنانة هدى حسين، وهو من الأعمال الضخمة من ناحية الإنتاج فقال أحمد شعيب: " لدي عمل درامي ضخم بعنوان (كف ودفوف) يشاركني البطولة فيه نخبة كبيرة من النجوم في مقدمتهم النجمة هدى حسين، والعمل من تأليف د. حمد الرومي وإخراج منير الزعبي".

واوضح أحمد شعيب سبب ابتعاده عن الأعمال السينمائية في السنوات الماضية، كما كشف عن أحدث الأعمال التي يشارك فيها فقال: "في السابق ابتعدت عن السينما لعدم وجود النص المناسب، لكنني مُنذ قرابة ثلاث اشهر انتهيت من تصوير فيلم سينمائي بعنوان (الشبح) وهو عمل من بطولتي ويشاركني فيه نخبة من نجوم الفن".

أحمد شعيب: "بعض الأعمال ظلمت بعرضها على المنصات الرقمية"

أحمد شعيب أكد على الدور الكبير للمنصات الرقمية، وكيف ساهمت في تطور الدراما ونجاح العديد من الأعمال لكنه أوضح أن هناك أعمال درامية ظلمت على الرغم من عرضها على بعض المنصات بسبب غياب التسويق لها مما نتج عنه عدم نجاحها فقال: "المنصات الرقمية أضافت الكثير للدراما العربية لكن في الضفة المقابلة هنالك أعمالًا درامية ظلمت كثيراً لأنها عانت من عدم التسويق الجيد من قبل بعض المنصات الرقمية"، وشارك الفنان أحمد شعيب خلال مسيرته الفنية في العديد من الأعمال الدرامية في السنوات الماضية منها مسلسل "إتجاه خاطئ"، ومسلسل "إجازة".